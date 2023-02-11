На Куп’янському напрямку ворог цілодобово намагається штурмовати позиції ЗСУ

Противник бажає відновити контроль над Куп’янськом, але регулярно отримує по зубах, розповів командир роти артилерійської аеророзвідки ЗСУ Юрій Федоренко “Ахіллес” в ефірі “Курбанова live”.

«Що стосується Харківського напрямку в цілому. Звісно, противник бажає поновити контроль над Куп’янськом. Чому? Тому що Куп’янськ – Сватове, Сватове – Кремінна – це логістичні шляхи, а в армії що саме основне? Це комунікація, взаємодія, зв’язок і логістика. Для логістики їм потрібні ці населені пункти. Їм точно не вдасться цього зробити», – підкреслив «Ахіллес».

«Противник цілодобово намагається вчиняти штурмові дії. Він промацує, чи є слабкі місця в обороні. Отримує потужно по зубах – і відлазить назад. Натомість ЗСУ, зокрема 92-ій бригаді, вдається проводити ефективні контрнаступальні дії. На минулому тижні було деокуповано село Новоселівське, оскільки воно знаходиться поза трасою Куп’янськ – Сватове. И також в ряді напрямків вдалося покращити бойові позиції. В цих операціях брали участь і ударні дрони», – розповів військовий.

Противник стає трохи досвідченішим – він намагається перебирати модель роботу ЗСУ, в тому числі в застосуванні літальних апаратів. І інколи грається в радіогру, видаючи повідомлення за істину. Але задум противника ЗСУ розгадали.

«І ми знайшли їх у тому місці, де вони зосередилися, щоб проводити ударні дії і повернути собі положення, відбити назад Новоселівське. І угрупування противника повністю розбили. Можете уявити собі психологічний стан цих мобілізованих, коли приїхала спецура, 12 БМП, танки, «Урал», всі ряжені, з «мухами», усі такі «ух, зараз укрів вщент розіб’ємо» – і їх просто розбомбило вщент», – розповів «Ахіллес».

Що стосується Кремінної – там ідуть запеклі бої, противник стягує туди артилерію та живу силу. І зараз не завжди використовують спецпідрозділ «Вагнер», тому що кадровий потенціал теж закінчився. До війни це було угрупування 6-7 тисяч, після початку війни за рахунок мобілізації з місць позбавлення волі вони змогли роздути штат до 40 тисяч, але більшість цих «елементів» розбили ЗСУ. Відповідно вони почали регулярно застосовувати кадрові війська, десантників, а також з числа мобілізованих відбирають добровольців, які готові йти на штурм.

В обороні в цій смузі ЗСУ стоїть потужно, тому противник зрозумів, що він не зможе отримати якусь перевагу, і зараз почав активно будувати другу і навіть третю лінію оборони поза Сватовим.