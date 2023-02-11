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На Куп’янському напрямку ворог цілодобово намагається штурмовати позиції ЗСУ

Суспільство 15:17   11.02.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку ворог цілодобово намагається штурмовати позиції ЗСУ

Противник бажає відновити контроль над Куп’янськом, але регулярно отримує по зубах, розповів командир роти артилерійської аеророзвідки ЗСУ Юрій Федоренко “Ахіллес” в ефірі “Курбанова live”.

«Що стосується Харківського напрямку в цілому. Звісно, противник бажає поновити контроль над Куп’янськом. Чому? Тому що Куп’янськ – Сватове, Сватове – Кремінна – це логістичні шляхи, а в армії що саме основне? Це комунікація, взаємодія, зв’язок і логістика. Для логістики їм потрібні ці населені пункти. Їм точно не вдасться цього зробити», – підкреслив «Ахіллес».

«Противник цілодобово намагається вчиняти штурмові дії. Він промацує, чи є слабкі місця в обороні. Отримує потужно по зубах – і відлазить назад. Натомість ЗСУ, зокрема 92-ій бригаді, вдається проводити ефективні контрнаступальні дії. На минулому тижні було деокуповано село Новоселівське, оскільки воно знаходиться поза трасою Куп’янськ – Сватове. И також в ряді напрямків вдалося покращити бойові позиції. В цих операціях брали участь і ударні дрони», – розповів військовий.

Противник стає трохи досвідченішим – він намагається перебирати модель роботу ЗСУ, в тому числі в застосуванні літальних апаратів. І інколи грається в радіогру, видаючи повідомлення за істину. Але задум противника ЗСУ розгадали.

«І ми знайшли їх у тому місці, де вони зосередилися, щоб проводити ударні дії і повернути собі положення, відбити назад Новоселівське. І угрупування противника повністю розбили. Можете уявити собі психологічний стан цих мобілізованих, коли приїхала спецура, 12 БМП, танки, «Урал», всі ряжені, з «мухами», усі такі «ух, зараз укрів вщент розіб’ємо» – і їх просто розбомбило вщент», – розповів «Ахіллес».

Що стосується Кремінної – там ідуть запеклі бої, противник стягує туди артилерію та живу силу. І зараз не завжди використовують спецпідрозділ «Вагнер», тому що кадровий потенціал теж закінчився. До війни це було угрупування 6-7 тисяч, після початку війни за рахунок мобілізації з місць позбавлення волі вони змогли роздути штат до 40 тисяч, але більшість цих «елементів» розбили ЗСУ. Відповідно вони почали регулярно застосовувати кадрові війська, десантників, а також з числа мобілізованих відбирають добровольців, які готові йти на штурм.

В обороні в цій смузі ЗСУ стоїть потужно, тому противник зрозумів, що він не зможе отримати якусь перевагу, і зараз почав активно будувати другу і навіть третю лінію оборони поза Сватовим.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 15:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник бажає відновити контроль над Куп’янськом, але регулярно отримує по зубах, розповів командир роти артилерійської аеророзвідки ЗСУ Юрій Федоренко “Ахіллес” в ефірі “Курбанова live”.".