На Купянском направлении враг круглосуточно пытается штурмовать позиции ВСУ

Противник желает возобновить контроль над Купянском, но регулярно получает по зубам, рассказал командир роты артиллерийской аэроразведки ВСУ Юрий Федоренко «Ахиллес» в эфире «Курбанова live».

«Что касается Харьковского направления в целом. Конечно, противник хочет возобновить контроль над Купянском. Почему? Потому что Купянск – Сватово, Сватово – Кременная – это логистические пути, а в армии что самое основное? Это коммуникация, взаимодействие, связь и логистика. Для логистики им нужны эти населённые пункты. Им точно не удастся этого сделать», – подчеркнул «Ахиллес».

«Противник круглосуточно пытается совершать штурмовые действия. Он прощупывает, есть ли слабые места в обороне. Получает мощно по зубам – и отлезает назад. Вместо этого ВСУ, в частности 92-й бригаде, удается проводить эффективные контрнаступательные действия. На прошлой неделе было деоккупировано село Новоселовское, поскольку оно находится за трассой Купянск – Сватово. И также в ряде направлений удалось улучшить боевые позиции. В этих операциях принимали участие и ударные дроны», – рассказал военный.

Противник становится более опытным – он пытается перебирать модель работы ВСУ, в том числе в применении летательных аппаратов. И иногда играет в радиоигру, выдавая сообщения за истину. Но ВСУ разгадали замысел противника .

«И мы нашли их в том месте, где они сосредоточились, чтобы проводить ударные действия и вернуть себе положение, отразить Новоселовское. И группировку противника полностью разбили. Можете представить себе психологическое состояние этих мобилизованных, когда приехала спецура, 12 БМП, танки, «Урал», все ряженые, с «мухами», все такие «ух, сейчас укрыл наголову разобьем» — и их просто разбомбили вдребезги», — рассказал «Ахиллес».

Что касается Кременной – там идут упорные бои, противник стягивает туда артиллерию и живую силу. И сейчас не всегда используют спецподразделение «Вагнер», потому что кадровый потенциал тоже закончился. До войны это была группировка 6-7 тысяч, после начала войны за счет мобилизации из мест лишения свободы они смогли раздуть штат до 40 тысяч, но большинство этих «элементов» разбили ВСУ. Соответственно, они начали регулярно применять кадровые войска, десантников, а также из числа мобилизованных отбирают добровольцев, готовых идти на штурм.

В обороне в этой полосе ВСУ стоит мощно, поэтому противник понял, что он не сможет получить какого-либо преимущества, и сейчас начал активно строить вторую и даже третью линию обороны за Сватовым.