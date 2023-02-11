На Купянском направлении россияне хотят вернуть Боровую, реку Оскол и Купянск

О подготовке наступления россиян на Купянском направлении сообщает «Информационное сопротивление».

На Купянском направлении противник нацелился на барьерный рубеж реки Оскол и начал наступательные действия в направлении Двуречную и Гряниковку, атакуя со стороны Лимана Первого и Тавильжанки, в частности:

— к 2-м штурмовым группам (в целом к мсв, без техники, из состава 138-й омсбр 6-й ЗВА) атаковали передовые позиции ВСУ в направлении Двухлетнее — Гряниковка, успеха не имели, отошли;

— штурмовым отрядом (в целом к мсв, без техники, также из состава 138-й омсбр 6-й ЗВА) проводил наступление на направлении Лиман Первый — Гряниковка, успеха тоже не имел, отошел.

Противник значительно «оживился» на направлении Куземовка — Стельмаховка, где за последние 2 суток он активно проводит разведку боем. Зафиксированы по крайней мере 2 попытки продвинуться в указанном направлении силами до 2 мсв, однако без поддержки бронетехники. Из-за огневого поражения противник был вынужден отойти на исходные рубежи.

Очевидно, что ближайшей задачей российских войск будут 2 поселка, которые находятся на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении и продолжают удерживать ВСУ — Гряниковка и Масютовка.

Вероятно, противник попытается перейти в наступление по направлению Кисловка — Ивановка и дальше на Степную Новоселовку, вдоль дороги Р-07. В этом случае, его ближайшая цель – выйти на рубеж Петропавловка – Куриловка, то есть – ближайшие подступы к Купянску.

Но основные свои усилия противник все же попытается сосредоточить на направлении Боровой. Все, что сейчас он «демонстрирует» северо-западнее Сватового, скорее всего, является попыткой приковать к этому участку действующие на Сватовском направлении основные тактические резервы УВ ВСУ и таким образом развязать себе руки для внезапного и мощного удара на Борову.

На направлении Кременная — Лиман, противник также достаточно активно оживился, пытаясь создать себе удобные условия для наступательных действий в сторону Лимана, Серебрянки. Враг дважды — сначала двумя взводами, затем двумя штурмовыми группами без поддержки бронетехники — попытались атаковать по направлению Кременная — Серебрянка. После обеих неудачных попыток противник был вынужден отойти.

Но на направлении Кременная — Лиман, противник очень активно готовится к наступательным действиям, которые предстоят в течение ближайшей недели. Что россияне планируют задействовать:

— 2 мсб 124-й мсбр также развернуты на этом направлении.

— Командование противника также ввело в бой на этом участке БАРС-13 (в полнокомплктный мсб) и возведен тактический отряд «Ахмат» (в мсб).

— Также южнее и юго-западнее Кременной разворачиваются, как минимум еще 2 дшб и юб из состава 76-й дшд и 98-й юж.

Командование войск противника приступило к следующему этапу реализации своих планов зимней кампании — выходу на Оскол и «возвращение Лимана и Купянска».

Главные действующие лица – группировка войск (УВ) «Запад», основу которой составили силы и средства 2-х армий Западного ВО – 1-й гв. ТА и 20-й ЗВА, развернутые соответственно на Купянском и Лиманском направлениях усилены целым рядом частей и соединений — 6-й ЗВА (ЗВО), 2-й гв. ЗВА (ЦВО) и 41-й ЗВА (ЦВО), а также 18-й мсд 11-го АК.

Судя по всему, именно вся эта «банда» и попытается в ближайшее время прорваться в Купянск, Боровую, Лиман и Ямполь, действуя из рубежа Сватово — Кременная. Кстати, основная масса артиллерии, как 1-й гв. ТА, да и 20-й ЗВА УЖЕ развернутая на новых, более близких к ЛБЗ огневых позиция и усиленно «прикидывается ветошью» ведя пристрелку одиночными орудиями и установками, чтобы не выдавать свои позиции, что очень красноречиво в плане подготовки к попытке организации и проведения массированного наступления.

Очевидно, что по состоянию на сегодняшний день тактическая группировка противника, действовавшая в районе Соледара, нацелилась на Северск и начала «забирать севернее». Логика такого решения вполне понятна — выйти на тылы нашим подразделениям, которые продолжают удерживать Белогоровку и Верхнекаменское и создают реальную угрозу Лисичанску и даже Кременной.

Пробившись на Северск, командование противника рассчитывает «одним выстрелом убить двух зайцев» — значительно облегчить себе в дальнейшем наступление на Лиман (заодно сняв непосредственную угрозу Лисичанске), а также выйти на ближние подступы к Славянску и Краматорску с востока, то есть «вернуться» , по крайней мере, в «ситуацию с Изюмом», но на этот раз с другой стороны — по направлению к Северскому (так, конечно, удобнее, не надо форсировать Северский Донец).

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