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Прокуратура опубликовала фото с места ночного ракетного удара по Харькову

Происшествия 09:58   12.02.2023
Оксана Горун
Прокуратура опубликовала фото с места ночного ракетного удара по Харькову

Масштабный пожар на месте «прилета», поврежденное здание и автомобили — прокуратура продемонстрировала последствия очередного теракта, совершенного армией РФ.

«По данным следствия, 11 февраля около 23:10 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова. Повреждены складские помещения и ряд транспортных средств. Получил ранение сотрудник предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ночного ракетного удара по Харькову 12 февраля 2023

По предварительным данным, обстрел вели ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Последствия ночного ракетного удара по Харькову 12 февраля 2023 2

Последствия ударов задокументировали прокуроры и полиция.

Последствия ночного ракетного удара по Харькову 12 февраля 2023 5

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что повреждение получило одно из предприятий Харькова. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты».

Последствия ночного ракетного удара по Харькову 12 февраля 2023 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 09:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный пожар на месте «прилета», поврежденное здание и автомобили — прокуратура продемонстрировала последствия очередного теракта, совершенного армией РФ".