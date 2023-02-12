Прокуратура опубликовала фото с места ночного ракетного удара по Харькову
Масштабный пожар на месте «прилета», поврежденное здание и автомобили — прокуратура продемонстрировала последствия очередного теракта, совершенного армией РФ.
«По данным следствия, 11 февраля около 23:10 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова. Повреждены складские помещения и ряд транспортных средств. Получил ранение сотрудник предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным, обстрел вели ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Последствия ударов задокументировали прокуроры и полиция.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что повреждение получило одно из предприятий Харькова. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты».
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный пожар на месте «прилета», поврежденное здание и автомобили — прокуратура продемонстрировала последствия очередного теракта, совершенного армией РФ".