Прокуратура опубликовала фото с места ночного ракетного удара по Харькову

Масштабный пожар на месте «прилета», поврежденное здание и автомобили — прокуратура продемонстрировала последствия очередного теракта, совершенного армией РФ.

«По данным следствия, 11 февраля около 23:10 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району г. Харькова. Повреждены складские помещения и ряд транспортных средств. Получил ранение сотрудник предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным, обстрел вели ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Последствия ударов задокументировали прокуроры и полиция.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что повреждение получило одно из предприятий Харькова. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты».