Прокуратура опублікувала фото з місця нічного ракетного удару по Харкову
Масштабна пожежа на місці “прильоту”, пошкоджена будівля та автомобілі – прокуратура продемонструвала наслідки чергового теракту, вчиненого армією РФ.
“За даними слідства, 11 лютого близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено складські приміщення та низку транспортних засобів. Отримав поранення співробітник підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними, обстріл вели ракетами С-300 з території Бєлгородської області.
Наслідки ударів задокументували прокурори та поліція.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що пошкодження отримало одне з підприємств Харкова. Також було зафіксовано влучання в депо “Нової пошти”.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна пожежа на місці “прильоту”, пошкоджена будівля та автомобілі – прокуратура продемонструвала наслідки чергового теракту, вчиненого армією РФ".