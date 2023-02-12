Прокуратура опублікувала фото з місця нічного ракетного удару по Харкову

Масштабна пожежа на місці “прильоту”, пошкоджена будівля та автомобілі – прокуратура продемонструвала наслідки чергового теракту, вчиненого армією РФ.

“За даними слідства, 11 лютого близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено складські приміщення та низку транспортних засобів. Отримав поранення співробітник підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, обстріл вели ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Наслідки ударів задокументували прокурори та поліція.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що пошкодження отримало одне з підприємств Харкова. Також було зафіксовано влучання в депо “Нової пошти”.