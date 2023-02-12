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Прокуратура опублікувала фото з місця нічного ракетного удару по Харкову

Події 09:58   12.02.2023
Оксана Горун
Прокуратура опублікувала фото з місця нічного ракетного удару по Харкову

Масштабна пожежа на місці “прильоту”, пошкоджена будівля та автомобілі – прокуратура продемонструвала наслідки чергового теракту, вчиненого армією РФ.

За даними слідства, 11 лютого близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено складські приміщення та низку транспортних засобів. Отримав поранення співробітник підприємства“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки нічного ракетного удару по Харкову 12 лютого 2023

За попередніми даними, обстріл вели ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Наслідки нічного ракетного удару по Харкову 12 лютого 2023 2

Наслідки ударів задокументували прокурори та поліція.

Наслідки нічного ракетного удару по Харкову 12 лютого 2023 5

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що пошкодження отримало одне з підприємств Харкова. Також було зафіксовано влучання в депо “Нової пошти”.

Наслідки нічного ракетного удару по Харкову 12 лютого 2023 3

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна пожежа на місці “прильоту”, пошкоджена будівля та автомобілі – прокуратура продемонструвала наслідки чергового теракту, вчиненого армією РФ".