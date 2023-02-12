Синєгубов повідомив, де були “прильоти” вночі в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що через ракетний удар 11 лютого в місті сталася масштабна пожежа, є поранений.

“Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо “Нової пошти”. Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше він інформував про те, що по Харкову вдарили три ракети С-300 та пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів.