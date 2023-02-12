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Ракетний удар по Харкову: прилетіли три ракети С-300, є поранений – Синєгубов

Події 06:48   12.02.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: прилетіли три ракети С-300, є поранений – Синєгубов

Вибухи в Харкові пролунали після 23:00 11 лютого, на цей час начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого.

“За попередніми даними, було три влучення ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

А згодом уточнив, що в результаті ракетного удару є постраждалий – 35-річний чоловік.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що інформація про руйнування у місті внаслідок ракетного удару уточнюється.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 06:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали після 23:00 11 лютого, на цей час начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого".