Ракетный удар по Харькову: прилетели 3 ракеты С-300, есть раненый — Синегубов
Взрывы в Харькове прогремели после 23:00 11 февраля, на данный момент начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем.
«По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
А позже уточнил, что в результате ракетного удара есть пострадавший — 35-летний мужчина.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что информация о разрушениях в городе в результате ракетного удара уточняется.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 06:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прогремели после 23:00 11 февраля, на данный момент начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем".