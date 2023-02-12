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Ракетный удар по Харькову: прилетели 3 ракеты С-300, есть раненый — Синегубов

Происшествия 06:48   12.02.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: прилетели 3 ракеты С-300, есть раненый — Синегубов

Взрывы в Харькове прогремели после 23:00 11 февраля, на данный момент начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем.

«По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

А позже уточнил, что в результате ракетного удара есть пострадавший — 35-летний мужчина.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что информация о разрушениях в городе в результате ракетного удара уточняется.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 06:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прогремели после 23:00 11 февраля, на данный момент начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем".