Ракетный удар по Харькову: прилетели 3 ракеты С-300, есть раненый — Синегубов

Взрывы в Харькове прогремели после 23:00 11 февраля, на данный момент начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем.

«По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

А позже уточнил, что в результате ракетного удара есть пострадавший — 35-летний мужчина.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что информация о разрушениях в городе в результате ракетного удара уточняется.