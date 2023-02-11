В Харькове прогремели взрывы
Фото: Вадим Беликов
В 23:13 в Харькове прогремели взрывы, сообщают жители города.
Взрыв слышали во всех районах города. Позже Олег Синегубов подвердил «прилет» по критической инфраструктуре города.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 23:43;
Корреспондент Валерий Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "в Харькове прогремели взрывы, сообщают жители города".