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В Харькове прогремели взрывы

Происшествия 23:43   11.02.2023
Валерий Горун
В Харькове прогремели взрывы Фото: Вадим Беликов

В 23:13 в Харькове прогремели взрывы, сообщают жители города.

Взрыв слышали во всех районах города. Позже Олег Синегубов подвердил «прилет» по критической инфраструктуре города.

Автор: Валерий Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 23:43;

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