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У Харкові прогриміли вибухи

Події 23:43   11.02.2023
Валерий Горун
У Харкові прогриміли вибухи Фото: Вадим Беликов

О 23:13 у Харкові прогриміли вибухи, повідомляють містяни.

Вибух було чутно у всіх районах міста. Пізніше Олег Синєгубов підтвердив “приліт” по критичній інфраструктурі міста.

Автор: Валерий Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 23:43;

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