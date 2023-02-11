У Харкові прогриміли вибухи
Фото: Вадим Беликов
О 23:13 у Харкові прогриміли вибухи, повідомляють містяни.
Вибух було чутно у всіх районах міста. Пізніше Олег Синєгубов підтвердив “приліт” по критичній інфраструктурі міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 23:43;
Кореспондент Валерий Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "E Харкові прогриміли вибухи, повідомляють містяни.".