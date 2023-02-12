Синегубов сообщил, где были «прилеты» ночью в Харькове
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетного удара 11 февраля в городе произошел масштабный пожар, есть раненый.
«Вчера, около 23:15, враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. Повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты». В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее он информировал о том, что по Харькову ударили три ракеты С-300 и поврежден один из инфраструктурных объектов.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетного удара 11 февраля в городе произошел масштабный пожар, есть раненый".