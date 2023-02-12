Синегубов сообщил, где были «прилеты» ночью в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетного удара 11 февраля в городе произошел масштабный пожар, есть раненый.

«Вчера, около 23:15, враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. Повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты». В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Ранее он информировал о том, что по Харькову ударили три ракеты С-300 и поврежден один из инфраструктурных объектов.