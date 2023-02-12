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Синегубов сообщил, где были «прилеты» ночью в Харькове

Происшествия 08:48   12.02.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, где были «прилеты» ночью в Харькове Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетного удара 11 февраля в городе произошел масштабный пожар, есть раненый.

«Вчера, около 23:15, враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. Повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты». В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

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Ранее он информировал о том, что по Харькову ударили три ракеты С-300 и поврежден один из инфраструктурных объектов.

 

Автор: Оксана Горун

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Опубликованы фото с мест утренних «прилетов» в Харькове

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетного удара 11 февраля в городе произошел масштабный пожар, есть раненый".