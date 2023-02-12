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Ушла из дома, потому что не хотели покупать мобильный: полиция нашла беглянку

Происшествия 12:27   12.02.2023
Оксана Горун
Ушла из дома, потому что не хотели покупать мобильный: полиция нашла беглянку

ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировало, что пропавшую вчера 13-летнюю харьковчанку нашли. Как оказалось, она ушла из дома из-за ссоры с родителями.

«11 февраля в 18:30 в Харьковский РУП № 2 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение об исчезновении 13-летней девочки. По словам заявительницы, дочь пошла в магазин и не вернулась. Телефон с собой не взяла. Женщина сама приступила к поискам, но все попытки оказались тщетными», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девочку искали всю ночь, а утром объявили в розыск по Харькову. К делу подключились и поисковики отряда «Милена».

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«Полицейские системно проверяли прилегающую территорию возле места жительства пропавшей и опрашивали граждан по установлению возможных свидетелей. Один из опрошенных сообщил, что видел похожую девушку в подъезде дома в Салтовском районе. Правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу и обнаружили несовершеннолетнюю. По ее словам, она ушла из дома из-за нежелания родителей приобрести ей новый мобильный телефон», — проинформировали полицейские.

За время  ночных похождений по Салтовке с ребенком ничего не случилось. По информации полиции, жертвой какого-либо преступления девочка не стала и ее жизни и здоровью ничто не угрожает. С семьей несовершеннолетней провели разъяснительную беседу и составили протокол.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области проинформировало, что пропавшую вчера 13-летнюю харьковчанку нашли. Как оказалось, она ушла из дома из-за ссоры с родителями".