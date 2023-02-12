Пішла з дому, бо батьки не хотіли купувати мобільний: поліція знайшла втікачку

ГУ Нацполіції в Харківській області поінформувало, що 13-річну харків’янку, яка зникла вчора, знайшли. Як виявилось, вона пішла з дому через сварку з батьками.

“11 лютого о 18:30 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини. За словами заявниці, донька пішла до магазину та не повернулася. Телефон з собою не взяла. Жінка сама розпочала пошуки, але усі спроби виявилися марними”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дівчинку шукали всю ніч, а вранці оголосили у розшук по Харкову. До справи підключилися і пошуковики загону “Мілена”.

“Поліцейські системно перевіряли прилеглу територію біля місця проживання зниклої та опитували громадян щодо встановлення можливих свідків.. Один з опитаних повідомив, що бачив схожу дівчину в під’їзді будинку в Салтівському районі. Правоохоронці негайно прибули за вказаною адресою та виявили там неповнолітню. За її словами, вона пішла з дому через небажання батьків придбати їй новий мобільний телефон”, – поінформували поліцейські.

За час нічної прогулянки Салтівкою з дитиною нічого не сталося. За інформацією поліції, жертвою якогось злочину дівчинка не стала і її життю та здоров’ю ніщо не загрожує. З сім’єю неповнолітньої провели роз’яснювальну бесіду та склали протокол.