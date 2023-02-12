У Харкові 11 лютого зникла 13-річна дівчинка: поліція оголосила її в розшук

Поліція Харківської області оголосила в розшук Софію Бочарнікову, яка напередодні пішла з дому й досі не повернулася.

“Харківським районним управлінням поліції №2 встановлюється місцезнаходження Софії Бочарнікової, 2009 року народження. Дівчина 11 лютого пішла з дому та не повернулась”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними пошукового загону “Мілена”, дівчинка – мешканка Харкова (Салтівка, 604 мікрорайон).

Її прикмети: зріст 160-165 см, темно-русяве волосся довжиною нижче плеча, карі очі.

Була одягнена у зелений плащ, темно-сині джинси, білий светр, чорні черевики, темно-сіру шапку з великим бубоном.

Дівчинка кульгає на одну ногу та носить окуляри для корекції зору.

Всіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, просять повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, (067) 656-36-27, (063) 720-21-75, 102 або іншими доступними способами.