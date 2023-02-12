В Харькове 11 февраля пропала 13-летняя девочка: полиция объявила ее в розыск

Полиция Харьковской области объявила в розыск Софию Бочарникову, которая накануне ушла из дома и до сих пор не вернулась.

«Харьковским районным управлением полиции №2 устанавливается местонахождение Софии Бочарниковой, 2009 года рождения. Девочка 11 февраля ушла из дома и не вернулась», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным поисковиков отряда «Милена», девочка – жительница Харькова (Салтовка, 604 микрорайон).

Ее приметы: рост 160-165 см, темно-русые волосы длиной ниже плеча, карие глаза.

Была одета в зеленый плащ, темно-синие джинсы, белый свитер, черные ботинки, темно-серую шапку с большим бубном.

Девочка хромает на одну ногу и носит очки для коррекции зрения.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, (067) 656-36-27, (063) 720-21-75, 102 или другими доступными способами.