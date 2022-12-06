На Харьковщине спасатели и волонтеры всю ночь искали пропавшего ребенка (фото)
По состоянию на утро поиски 7-летнего ребенка, пропавшего в селе Крутояровка Кегичевского района, продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.
«В 19:43 поступило сообщение о внезапном исчезновении несовершеннолетнего ребенка в с. Крутояровка Кегичевской территориальной громады. К поискам немедленно подключились спасатели 20-ГПСЧ. По состоянию на утро поиски продолжаются. Утром на место происшествия направлен сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в составе спасательных и водолазных подразделений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Поиск ребенка объявили и волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». По их данным, пропавшему ребенку 7 лет, его зовут Герман Щербина.
«5 декабря 2022 года ушел из дома, и в настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики.
Читайте также: Ночью российская армия разрушила на Харьковщине СТО — ГСЧС
Мальчик был одет в синюю куртку, на нем была темная шапка с эмблемой «Пес Патрон», темные брюки, темные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 068-777-0-112, 102 или 101.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине спасатели и волонтеры всю ночь искали пропавшего ребенка (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро поиски 7-летнего ребенка, пропавшего в селе Крутояровка Кегичевского района, продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины".