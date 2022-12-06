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На Харьковщине спасатели и волонтеры всю ночь искали пропавшего ребенка (фото)

Общество 08:56   06.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине спасатели и волонтеры всю ночь искали пропавшего ребенка (фото) Фото: «Милена»

По состоянию на утро поиски 7-летнего ребенка, пропавшего в селе Крутояровка Кегичевского района, продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.

«В 19:43 поступило сообщение о внезапном исчезновении несовершеннолетнего ребенка в с. Крутояровка Кегичевской территориальной громады. К поискам немедленно подключились спасатели 20-ГПСЧ. По состоянию на утро поиски продолжаются. Утром на место происшествия направлен сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в составе спасательных и водолазных подразделений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поиск ребенка объявили и волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». По их данным, пропавшему ребенку 7 лет, его зовут Герман Щербина.

«5 декабря 2022 года ушел из дома, и в настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщили поисковики.

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    • Мальчик был одет в синюю куртку, на нем была темная шапка с эмблемой «Пес Патрон», темные брюки, темные ботинки.

    Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 068-777-0-112, 102 или 101.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 08:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро поиски 7-летнего ребенка, пропавшего в селе Крутояровка Кегичевского района, продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины".