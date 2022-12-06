На Харківщині рятувальники та волонтери всю ніч шукали зниклу дитину (фото)
Станом на ранок пошуки 7-річного хлопця, який зник у селі Крутоярівка Кегичівського району, продовжуються, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України на Харківщині.
“О 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади. До пошуків негайно долучились рятувальники 20-ДПРЧ. Станом на ранок пошуки тривають. Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів”, – повідомили у пресслужбі відомства.
Пошук дитини оголосили й волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. За їхніми даними, дитині, яка зникла 7 років. Хлопчика звуть Герман Щербина.
“5 грудня 2022 року пішов із дому, і зараз його місцезнаходження невідоме”, – повідомили пошуковики.
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Хлопчик був одягнений у синю куртку, на ньому була темна шапка з емблемою “Пес Патрон”, темні штани, темні черевики.
Усіх, хто щось знає про місцезнаходження хлопчика, просять дзвонити за телефонами: 068-777-0-112, 102 або 101.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок пошуки 7-річного хлопця, який зник у селі Крутоярівка Кегичівського району, продовжуються, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України на Харківщині".