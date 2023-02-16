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Ни один прокурор на Харьковщине не перешел на сторону врага — Фильчаков

Общество 01:05   16.02.2023
Елена Нагорная
Ни один прокурор на Харьковщине не перешел на сторону врага — Фильчаков

Ни один прокурор в Харьковской области не перешел на сторону врага, в то же время армия РФ ударами и обстрелами уничтожила три и повредила девять зданий окружных прокуратур.

Об этом руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил на сессии областного совета 14 февраля, подводя итоги почти года с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Прокуроры работают, не считаясь с личным временем и опасностью, а 17 наших работников добровольно ушли на фронт и защищают в настоящее время нашу Украину. Ни один из работников прокуратуры не изменил присяге и не перешел на сторону врага. К сожалению, в результате российского ракетного удара погибла молодая девушка-прокурор. Кроме того, ранены четыре работника. В результате обстрелов уничтожено три и повреждено девять зданий окружных прокуратур», — рассказал Фильчаков.

Также он сообщил, что прокуратура перечислила на спецсчет Вооруженных сил почти 5 миллионов гривен, внесенных в виде залогов в уголовных производствах, а также 215 тысяч гривен, арестованных в уголовных производствах. Кроме этого, на нужды ВСУ передали три автомобиля, с согласия владельцев.

«Судом наложен арест на корпоративные права и имущество 131 предприятия, учредителями которых являются представители страны-агрессора на сумму более 920 миллионов гривен, а также три автомобиля и 25 объектов недвижимости, из которых имущество на более 880 миллионов уже передано в управление АРМА», — рассказал Фильчаков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 01:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни один прокурор в Харьковской области не перешел на сторону врага, в то же время армия РФ ударами и обстрелами уничтожила три и повредила девять зданий окружных прокуратур.".