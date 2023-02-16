Жоден прокурор на Харківщині не перейшов на бік ворога – Фільчаков

Жоден прокурор у Харківській області не перейшов на бік ворога, водночас армія РФ ударами та обстрілами знищила три та пошкодила дев’ять будівель окружних прокуратур.

Про це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив на сесії обласної ради 14 лютого, підбиваючи підсумки майже року з початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Прокурори працюють, не рахуючись з особистим часом та небезпекою, а 17 наших працівників добровільно пішли на фронт та боронять на даний час нашу Україну. Жоден з працівників прокуратури не зрадив присязі та не перейшов на бік ворога. На жаль, внаслідок російського ракетного удару загинула молода дівчина-прокурор. Крім того, поранені чотири працівники. Внаслідок обстрілів знищено три та пошкоджено дев’ять будівель окружних прокуратур”, – розповів Фільчаков.

Також він повідомив, що прокуратура перерахувала на спецрахунок Збройних сил майже 5 мільйонів гривень, внесених у вигляді застав у кримінальних провадженнях, а також 215 тисяч гривень, заарештованих у кримінальних провадженнях. Крім цього, на потреби ЗСУ передали три автомобілі, за згодою власників.

“Судом накладено арешт на корпоративні права та майно 131 підприємства, засновниками яких є представники країни-агресорки на суму понад 920 мільйонів гривень, а також три автівки та 25 об’єктів нерухомості, з яких майно на понад 880 мільйонів вже передано в управління АРМА”, – розповів Фільчаков.