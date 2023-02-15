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Колаборантка з Балаклії, яка стала “начальницею”, отримала підозру

Події 20:52   15.02.2023
Олена Нагорна
Колаборантка з Балаклії, яка стала “начальницею”, отримала підозру

На Харківщині 14 лютого правоохоронці повідомили про підозру мешканці Балаклії, яка під час окупації міста обіймала посаду “начальника медицинской службы”.

Про це повідомляє у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, жінка 1969 року народження до повномасштабного вторгнення була підприємицею, що продавала фармацевтичні товари.

“Після російської окупації м. Балаклія у травні ця жінка погодилася стати “начальником медицинской службы”, і до останнього дня окупації працювала на росіян – проводила наради, давала вказівки співробітникам, платила заробітну плату в рублях”, – розповів Болвінов.

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Жінці інкримінують ч. 5 ст. 111-1 ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 20:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 14 лютого правоохоронці повідомили про підозру мешканці Балаклії, яка під час окупації міста обіймала посаду “начальника медицинской службы”.".