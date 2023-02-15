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На Харківщині прокуратура повідомила судді-зраднику про підозру

Суспільство 15:47   15.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині прокуратура повідомила судді-зраднику про підозру

Зрадник схиляв людей перейти на бік ворога та співпрацювати з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Голова суду у квітні минулого року виїхав з Балакліі до окупованого Куп’янська, де почав будувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках. Він добровільно обійняв посаду «и. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» у так званій «ВГА Харьковской области».

Зрадник консультував людей щодо законодавства рф і схиляв їх перейти на бік ворога та співпрацювати з окупантами.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру голові Балаклійського районного суду Харківської області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Управління СБУ в Харківській області та Департамент контррозвідки СБУ.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 15:47;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадник схиляв людей перейти на бік ворога та співпрацювати з окупантами, повідомила Харківська обласна прокуратура.".