В Харьковской области прокуратура сообщила судье-предателю о подозрении

Предатель склонял людей перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупантами, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Глава суда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный Купянск, где начал строить себе «карьеру» при российских захватчиках. Он добровольно вступил в должность «ы. о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения» в так называемой «ВГА Харьковской области».

Предатель консультировал людей по законодательству рф и склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупантами.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении главе Балаклейского районного суда Харьковской области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Управление СБУ в Харьковской области и Департамент контрразведки СБУ.