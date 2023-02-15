Коллаборантка из Балаклеи, ставшая «начальницей», получила подозрение

В Харьковской области 14 февраля правоохранители сообщили о подозрении жительнице Балаклеи, которая во время оккупации города занимала должность «начальника медицинской службы».

Об этом сообщает в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его данным, женщина 1969 года рождения до полномасштабного вторжения была предпринимателем, продавала фармацевтические товары.

«После российской оккупации г. Балаклея, в мае, эта женщина согласилась стать «начальником медицинской службы», и до последнего дня оккупации работала на россиян — проводила совещания, давала указания сотрудникам, платила заработную плату в рублях», — рассказал Болвинов.

Женщине инкриминируют ч. 5 ст. 111-1 УКУ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.