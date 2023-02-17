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На Харьковщине подешевели сахар и топливо, выросли в цене овощи и молоко

Общество 21:50   17.02.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине подешевели сахар и топливо, выросли в цене овощи и молоко

Как изменялись цены на товары и продукты на Харьковщине в январе, сообщило Главное управление статистики в Харьковской области.

На потребительском рынке области в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 6,8% и 5,2%) подорожали овощи и фрукты.

На 4,4% выросли цены на молоко, сыр и мягкий сыр – на 2,1%, масло – на 3,1%, яйца – на 2,3%, мясо и мясопродукты на 2, 2%. Подорожали на 1,0–0,2% рыбы и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, рис.
В то же время, на 6,8% и 4,9% подешевело сало и продукты переработки зерновых, на 0,6–0,2% – сахар, кисломолочная продукция и подсолнечное масло.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 21:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как изменялись цены на товары и продукты на Харьковщине в январе, сообщило Главное управление статистики в Харьковской области.".