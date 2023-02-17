На Харківщині подешевшали цукор і паливо, зросли у ціні овочі та молоко

Як змінювалися ціни на товари та продукти на Харківщині у січні, повідомило Головне управління статистики у Харківській області.

На споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 6,8% та 5,2%) подорожчали овочі та фрукти.

На 4,4 % зросли ціни на молоко, на сир і м’який сир – на 2,1 %, масло – на 3,1 %, яйця – на 2,3 %, м’ясо та м’ясопродукти на 2,2 %. Подорожчали на 1,0–0,2% риба та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, рис.

Водночас на 6,8% та 4,9% подешевшало сало та продукти переробки зернових, на 0,6–0,2% – цукор, кисломолочна продукція і соняшникова олія.