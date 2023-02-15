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Яйця подешевшають до 40-45 гривень за десяток: експерт назвала строки

Економіка 20:05   15.02.2023
Олена Нагорна
Яйця подешевшають до 40-45 гривень за десяток: експерт назвала строки

Очікувати на здешевшання яєць можна після Великодня (цьогоріч за юліанським календарем свято відзначають 16 квітня – ред.) – до 40-45 гривень за десяток, а от курятина може надалі дорожчати, але в межах 5-10%.

Такий прогноз в етері національного телемарафону зробила аналітикиня “Українського клубу аграрного бізнесу” Світлана Литвин.

“Навесні поступово почне збільшуватись несучість птахів у господарствах населення, і ціна почне стабілізуватися. Якраз десь після великодніх свят, коли буде максимальний попит на даний продукт, ціна почне знижуватися. Я очікую, що буде за десяток десь 40-45 гривень. Щодо м’яса птиці, то тут ціна буде більш стабільна. Для цього ринку не характерні сильні коливання цін. Можливе здорожчання в межах 5-10%, бо все ж таки поступово зростає собівартість виробництва даного продукту”, — зазначила вона.

Варто зазначити, що зараз десяток яєць у супермаркетах коштує в середньому від 63 до 69 гривень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 20:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікувати на здешевшання яєць можна після Великодня (цьогоріч за юліанським календарем свято відзначають 16 квітня – ред.) – до 40-45 гривень за десяток, а от курятина може надалі дорожчати, але в межах 5-10%.".