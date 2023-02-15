Яйца подешевеют до 40-45 гривен за десяток: эксперт назвала сроки
Ожидать удешевления яиц можно после Пасхи (в этом году по юлианскому календарю праздник отмечают 16 апреля — ред.) — до 40-45 гривен за десяток, а вот курятина может в дальнейшем дорожать, но в пределах 5-10%.
Такой прогноз в эфире национального телемарафона сделала аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин.
«Весной постепенно начнет увеличиваться яйценоскость птиц в хозяйствах населения, и цена начнет стабилизироваться. Как раз где-то после пасхальных праздников, когда будет максимальный спрос на данный продукт, цена начнет снижаться. Я ожидаю, что будет за десяток где-то 40-45 гривен. Что касается мяса птицы, то здесь цена будет более стабильна. Для этого рынка не характерны сильные колебания цен. Возможно подорожание в пределах 5-10%, потому что все же постепенно растет себестоимость производства данного продукта», — отметила она.
Стоит отметить, что сейчас десяток яиц в розничной сети стоит в среднем от 63 до 69 гривен.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидать удешевления яиц можно после Пасхи (в этом году по юлианскому календарю праздник отмечают 16 апреля — ред.), а вот курятина может в дальнейшем дорожать, но в пределах 5-10%.".