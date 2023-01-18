В 2022-м Харьковщина экспортировала товаров на более $700 млн: чем торговали
В ХОВА сообщили, что даже под обстрелами Харьковщина продолжала торговать, в первую очередь — сельхозтоварами. На данный момент чиновники озвучили данные за три квартала — с января по октябрь.
«В прошлом году Харьковщина экспортировала товаров сельхозпроизводства более чем на 377 миллионов долларов США. С января по октябрь 2022 Харьковская область экспортировала товаров на 694,4 миллиона долларов США», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
По итогам года эта сумма превысит 700 млн долларов. По данным чиновников, основным экспортным товаром для Харьковской области в 2022 году являлась продукция сельхозпроизводства. В первую очередь — это продукты растительного происхождения. Причем не только зерно, но также кофе и чай. Что касается продуктов животноводства, то их экспортировали более чем на 3 млн долларов. В этом списке: молоко и молочные продукты, куриные яйца и мед. Также экспортировали готовые пищевые продукты и растительные масла.
«Несмотря на активные боевые действия, системные обстрелы со стороны оккупантов, предприниматели нашего региона собирали урожай и занимались хозяйством. Благодаря их усилиям региону удалось не только удовлетворить внутренний рынок, но и обеспечить экспорт товаров», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
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Структура экспорта Харьковской области соответствует картине по всей стране. Именно аграрный сектор стал основой украинского экспорта в 2022 году.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что даже под обстрелами Харьковщина продолжала торговать, в первую очередь — сельхозтоварами. На данный момент чиновники озвучили данные за три квартала — с января по октябрь".