У 2022-му Харківщина експортувала товарів на понад $700 млн: чим торгували

У ХОВА повідомили, що навіть під обстрілами Харківщина продовжувала торгувати – насамперед сільгосптоварами. Наразі чиновники озвучили дані за три квартали – з січня по жовтень.

“Минулого року Харківщина експортувала товарів сільгоспвиробництва більш ніж на 377 мільйонів доларів США. З січня по жовтень 2022 року Харківська область експортувала товарів на 694,4 мільйона доларів США”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

За підсумками року ця сума перевищить 700 млн доларів. За даними чиновників, основним експортним товаром для Харківської області у 2022 році була продукція сільгоспвиробництва. Насамперед – це продукти рослинного походження. Причому не лише зерно, а й кава та чай. Щодо продуктів тваринництва, то їх експортували більше ніж на 3 млн доларів. У цьому списку: молоко та молочні продукти, курячі яйця та мед. Також експортували готові харчові продукти та олії.

“Незважаючи на активні бойові дії, системні обстріли з боку окупантів, підприємці нашого регіону збирали врожай та займалися господарством. Завдяки їхнім зусиллям регіону вдалося не лише задовольнити внутрішній ринок, а й забезпечити експорт товарів”, – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Структура експорту Харківської області відповідає картині в усій країні. Саме аграрний сектор став основою українського експорту в 2022 році.