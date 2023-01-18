У 2022-му Харківщина експортувала товарів на понад $700 млн: чим торгували
У ХОВА повідомили, що навіть під обстрілами Харківщина продовжувала торгувати – насамперед сільгосптоварами. Наразі чиновники озвучили дані за три квартали – з січня по жовтень.
“Минулого року Харківщина експортувала товарів сільгоспвиробництва більш ніж на 377 мільйонів доларів США. З січня по жовтень 2022 року Харківська область експортувала товарів на 694,4 мільйона доларів США”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.
За підсумками року ця сума перевищить 700 млн доларів. За даними чиновників, основним експортним товаром для Харківської області у 2022 році була продукція сільгоспвиробництва. Насамперед – це продукти рослинного походження. Причому не лише зерно, а й кава та чай. Щодо продуктів тваринництва, то їх експортували більше ніж на 3 млн доларів. У цьому списку: молоко та молочні продукти, курячі яйця та мед. Також експортували готові харчові продукти та олії.
“Незважаючи на активні бойові дії, системні обстріли з боку окупантів, підприємці нашого регіону збирали врожай та займалися господарством. Завдяки їхнім зусиллям регіону вдалося не лише задовольнити внутрішній ринок, а й забезпечити експорт товарів”, – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
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Структура експорту Харківської області відповідає картині в усій країні. Саме аграрний сектор став основою українського експорту в 2022 році.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що навіть під обстрілами Харківщина продовжувала торгувати – насамперед сільгосптоварами. Наразі чиновники озвучили дані за три квартали – з січня по жовтень".