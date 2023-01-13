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Динаміка бізнесу в Харкові: за рік закрилися майже 11,5 тис. ФОП

Економіка 09:26   13.01.2023
Оксана Горун
Динаміка бізнесу в Харкові: за рік закрилися майже 11,5 тис. ФОП

При цьому у воєнний час майже 6,5 тисячі ФОП у Харкові навпаки офіційно зареєстрували бізнес.

Такі дані повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку мерії за результатами аналізу даних податкової.

“Станом на 1 січня 2023 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала 119 743 особи, тоді як на початок минулого року їхня кількість становила 123 421 особа. За час повномасштабної війни протягом березня – грудня 2022 року припинили діяльність 11 416 фізичних осіб-підприємців. Також 267 фізичних осіб-підприємців перемістили бізнес з Харкова та змінили свою юридичну адресу на іншу область або територіальну громаду“, – зазначили в пресслужбі мерії.

Незважаючи на ризик та складні умови, протягом року в Харкові знайшлося чимало сміливців, які відкрили бізнес.

“За вказаний період 6470 фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес”, – навели дані у міськраді.

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У профільному департаменті наголосили, що підприємці Харкова виявили стійкість під час війни та стали надійним тилом прифронтового міста.

Нагадаємо, за даними на жовтень 2022 року, 70% підприємств на Харківщині перебували в простої. Підприємці розповідали кореспондентам МГ “Об’єктив” про проблеми в оплаті за комуналку, надмірні податки та дефіцит кадрів. Докладніше – в репортажі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 09:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "При цьому у воєнний час майже 6,5 тисячі ФОП у Харкові навпаки офіційно зареєстрували бізнес".