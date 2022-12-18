Бізнес не буде поблажливим: експерт про повернення бізнесу до Харкова

Президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак вважає, що повернення бізнесу до Харкова багато в чому залежатиме від того, що для цього готова зробити влада – і міська, й обласна.

Про перспективи повернення бізнесу Олександр Чумак написав у коментарі для МГ “Об’єктив”. Наводимо думку експерта без коментарів.

“Через військові дії у низці сегментів із міста вимушено релокувалося від 70 до 90% бізнесу. Сьогодні бізнес частково повертається в місто. Здебільшого це компанії, які надають послуги, спеціалізуються на продажу товарів першої необхідності, продуктів харчування тощо. Та чи готові будуть великі підприємства відновити роботу та що для цього потрібно.

На мій погляд, зараз органам місцевої влади, обласної адміністрації дуже важливо направити всі зусилля, щоб стимулювати відновлення тих бізнесів, які втрачені, зруйновані, та перемогти у боротьбі за повернення релокованого бізнесу з владою регіонів де він зараз знаходиться. Тому питання наступне, якщо ми хочемо повернути бізнес, то нам треба зробити все, щоб його зацікавити. Для цього мають бути певні програми та максимально спрощена дозвільна система, доступ до комунальних мереж, щоб не було корупційних складових при підключенні до газу, електрики, опалення, води. Такі суттєві спрощення дозволять бізнесу повернутися до міста, створити умови для використання бізнесом комунального майна та землі. Усі ці програми обов’язково мають підкріплюватися фінансово. Також бізнес повинен мати можливість залучати кошти, гранти на відновлення своєї діяльності.

Ще одним важливим моментом для повернення бізнес активності в регіон є те, що місцева влада повинна попри війну оновити стратегії соціально-економічного розвитку регіону, для того, щоб бізнес розумів, де його роль у новому баченні економічного розвитку регіону. Це дозволить бізнесам планувати свою діяльність після повернення.

Дивіться у репортажі МГ “Об’єктив”: Податки, борги, дефіцит кадрів: що заважає відновитись бізнесу на Харківщині

Сьогоднішні реалії такі, що бізнес більше не буде поблажливим, бізнес поїхав на захід країни та побачив, як там влада ставиться до підприємців, у нього тепер є з чим порівняти. При цьому дуже часто ми вважали, що бізнес, який є виробничим, дуже прив’язаний до громади та території, на якій він веде свою діяльність. Але зараз бізнес навчився проводити швидку релокацію та не прив’язуватися до території ведення бізнесу. Бізнес став дуже рухливим і дуже адаптивним. І зараз схід країни, який раніше мав конкурентні переваги перед заходом у кількості населення, через релокацію та переселення втратив цю перевагу.

Ще раз повторюю, конкуренція за підприємців зараз буде дуже жорсткою. Багато бізнесів поїхало, і для того, щоб відновити економічний потенціал необхідно робити неймовірне.

Наприклад, вирішить якась будівельна компанія прийти працювати в наш регіон, звичайно ж простіше мати офіс на місці, у Харкові, мати тут техніку та персонал. А це, у свою чергу, означає зарплати, податки на місцях. Але якщо бізнес-клімат буде недружній, то ніхто до нас не приїде, ніхто не захоче нести додаткові витрати у вигляді незрозумілих витрат та відрахувань.

Для того, щоб бізнес захотів повернутися або зайти в регіон, йому необхідно показати привабливу перспективу від повернення. І тут важлива консолідація зусиль бізнес-асоціацій, місцевої влади, органів місцевого самоврядування.

Однак зараз ми входимо в зиму, і наша влада більше занепокоєна забезпеченням умов, щоби пережити зиму. Та на мій погляд, незважаючи на військові дії, є і час, і можливість, щоб дивитися вперед. Для цього треба організувати процес – виділити робочу групу, яка цим займатиметься і виробить бачення розвитку регіону. І це бачення має враховувати ті ризики, з якими ми зіткнулися зараз, а саме відсутність джерел енергії, опалення, обігріву, повернення та залучення бізнесу тощо”.