Бизнес не будет снисходительным: эксперт о возвращении бизнеса в Харьков

Президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак считает, что возвращение бизнеса в Харьков будет во многом зависеть от того, что для этого готова сделать власть – и городская, и областная.

О перспективах возвращения бизнеса Александр Чумак написал в комментарии для МГ «Объектив». Приводим мнение эксперта без комментариев.

«Из-за военных действий в ряде сегментов из города вынужденно релоцировалось от 70 до 90% бизнеса. Сегодня бизнес частично возвращается в город. В основном это компании, предоставляющие услуги, специализирующиеся на продаже товаров первой необходимости, продуктов питания и т.д. Но будут ли готовы крупные предприятия возобновить работу и что для этого нужно.

На мой взгляд, сейчас органам местной власти, областной администрации очень важно направить все усилия, чтобы стимулировать возобновление тех бизнесов, которые потеряны, разрушены, и победить в борьбе за возвращение релоцированного бизнеса с властями регионов, где он сейчас находится. Поэтому вопрос следующий, если мы хотим вернуть бизнес, нам нужно сделать все, чтобы его заинтересовать. Для этого должны быть определенные программы и максимально упрощенная разрешительная система, доступ к коммунальным сетям, чтобы не было коррупционных составляющих при подключении к газу, электричеству, отоплению, воде. Такие значительные упрощения позволят бизнесу вернуться в город, создать условия для использования бизнесом коммунального имущества и земли. Все эти программы должны подкрепляться финансово. Также бизнес должен иметь возможность привлекать денежные средства, гранты на возобновление своей деятельности.

Еще одним важным моментом для возвращения бизнес активности в регион является то, что местные власти должны несмотря на войну обновить стратегии социально-экономического развития региона, чтобы бизнес понимал, где его роль в новом видении экономического развития региона. Это позволит бизнесам планировать свою деятельность по возвращении.

Смотрите в репортаже МГ «Объектив»: Налоги, долги, дефицит кадров: что мешает возобновиться бизнесу на Харьковщине

Сегодняшние реалии таковы, что бизнес больше не будет снисходительным, бизнес поехал на запад страны и увидел, как там власть относится к предпринимателям, у него теперь есть, с чем сравнить. При этом очень часто мы считали, что бизнес, производственный, очень привязан к громаде и территории, на которой он ведет свою деятельность. Но сейчас бизнес научился проводить скорую релокацию и не привязываться к территории ведения бизнеса. Бизнес стал очень подвижным и адаптивным. И сейчас восток страны, ранее имевший конкурентные преимущества перед западом в количестве населения, из-за релокации и переселения потерял это преимущество.

Еще раз повторяю, что конкуренция за предпринимателей сейчас будет очень жесткой. Многие бизнесы уехали, и для того чтобы восстановить экономический потенциал, необходимо делать невероятное.

Например, решит какая-нибудь строительная компания прийти работать в наш регион, конечно же, проще иметь офис на месте, в Харькове, иметь здесь технику и персонал. А это в свою очередь означает зарплаты, налоги на местах. Но если бизнес-климат будет недружественным, то никто к нам не приедет, никто не захочет нести дополнительные расходы в виде непонятных затрат и отчислений.

Для того чтобы бизнес захотел вернуться или зайти в регион, ему необходимо показать привлекательную перспективу от возвращения. В этом случае важна консолидация усилий бизнес-ассоциаций, местных властей, органов местного самоуправления.

Однако сейчас мы входим в зиму, и наши власти больше обеспокоены обеспечением условий, чтобы пережить зиму. Но на мой взгляд, несмотря на военные действия, есть время и возможность смотреть вперед. Для этого нужно организовать процесс – выделить рабочую группу, которая этим будет заниматься и выработает видение развития региона. И это видение должно учитывать те риски, с которыми мы столкнулись сейчас, а именно отсутствие источников энергии, отопления, обогрева, возвращения и привлечения бизнеса».