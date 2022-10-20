Налоги, долги, дефицит кадров: что мешает возобновиться бизнесу на Харьковщине

По официальным данным, 70% предприятий на Харьковщине сейчас находятся в простое. Предприниматели говорят, что помочь могла бы государственная поддержка.

Среди вопросов, которые нужно решить, называют снижение налогов, арендной платы за землю, льготное кредитование, а также реструктуризацию долгов за электроэнергию. На только что оккупированных территориях к этому перечню добавляется еще и отсутствие электричества, которое лишает большое количество предприятий даже призрачного шанса на восстановление. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

До возобновления стабильной работы бизнеса в Харьковской области еще очень далеко. По крайней мере, об этом заявляют оставшиеся здесь предприниматели региона. Тем временем глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что 70% предприятий региона находятся на простое. С малым и средним бизнесом ситуация за последние месяцы не улучшилась, говорит президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. И на это влияют многие факторы.

Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей»

Мы провели опрос предпринимателей именно нашей ассоциации относительно состояния бизнеса. У нас примерно 58-59% бизнеса осталось здесь, из них половина потеряла 50% или больше довоенного объема. Потому можно сказать, что бизнес находится в очень сложном состоянии.

Долги за электроэнергию, налоги, отсутствие спроса из-за экономической несостоятельности населения – это одни из ключевых проблем, влияющих на работу предпринимателей, добавляет Чумак.

Читайте также: Индустриальный парк на Волыни будет принимать предприятия из Харькова

А еще – отток кадров, объясняет на собственном примере предприниматель Игорь Заблуда. Мужчина занимается производством и розничной торговлей мужской одеждой. Найти квалифицированных специалистов в городе бывает довольно сложно.

Игорь Заблуда, предприниматель

У меня было 6 работниц, одна осталась в Харькове, другие две в Западной Украине, а другие уехали за границу. Швеи выехали. И, например, одна швея уехала в Голландию, ей предложили за час 15 евро, это 600 грн. У меня 600 гривен она за день не зарабатывала.

Отсутствие спроса и налоги не позволяют возобновить производство в Харькове в полном объеме, продолжает Заблуда.

Без своих работников в феврале и марте остался и харьковский предприниматель Павел Федосенко. Мужчина открыл пиццерию в период пандемии. Тогда, говорит, работали в минус и только начали приближаться к работе «в ноль», как началась полномасштабная война.

Павел Федосенко, предприниматель

Вынуждены были закрыться, потому что работавшие здесь люди разъехались, уехали из Харькова. Снова мы открылись в апреле, второго апреля. Это было очень сложное решение, потому что не было продуктов, не было команды, не было логистики.

Отчаянными предпринимателями Харькова заинтересовались украинские и иностранные СМИ. О пиццерии начали снимать сюжеты, один из них стал «вирусным».

Павел Федосенко, предприниматель

Один из тех, кто репостнул этот сюжет, был Александр Щерба – украинский дипломат. У него около 300 тысяч подписчиков в twitter. Ну, и началось какое-то безумие. Он нашел мой номер, позвонил по телефону. Сказал, что здесь огромное количество людей, желающих вам помочь и поддержать таким образом харьковчан, украинцев.

После этого на счет пиццерии начали перечислять донаты. Тогда, говорит Федосенко, удалось собрать около миллиона гривен. За эти деньги производили пиццы и кормили военных, медиков, коммунальщиков, спасателей и детей в бомбоубежищах. Таких волн массовых донатов было две. Однако через некоторое время пожертвований стало меньше, а коммерческих заказов не хватало. Как следствие — предприниматель ищет инвесторов, чтобы хоть как-то держаться «на плаву».

Павел Федосенко, предприниматель

Мне было бы гораздо проще и точно гораздо дешевле сейчас закрыться – и все, зафиксировать какую-то прибыль, которую я получил за эти месяцы, и забыть эту историю. Но это дело, к которому я шел очень много лет, я очень этого действительно хотел. Поэтому, конечно, мы будем до последнего бороться, пока это будет разумно.

Если неутешительная ситуация наблюдается в Харькове, то на деоккупированных территориях возобновить свой бизнес еще труднее. Тем не менее, предприниматели туда понемногу возвращаются.

Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей»

Вопрос о наличии электроэнергии очень серьезный. А также отдельный болезненный вопрос – это разминирование территорий.

Мотивировать бизнес восстанавливаться помогли бы государственные программы поддержки, говорит Александр Чумак, которых многие сейчас ждут.

Александр Чумак, президент «Ассоциации частных работодателей»

Мы ожидаем два уровня программ. Это государственные программы, которые помогут в первую очередь получить льготное кредитование. Потому что вопрос денег очень велик. Это вопрос уменьшения рисков от обстрелов. Снижение налогов. Например, уплата аренды за землю, и очень большие вопросы к задолженностям по электроэнергии.

Кроме того, остается множество вопросов, на которые нет ответов. В настоящее время «Ассоциация частных работодателей» региона разработала свои предложения по поддержке бизнеса в Харьковской области. Речь идет не только о деньгах: чтоб поддерживать свое дело, многим бизнесменам нужно временно выезжать за границу, для подписания контрактов, что в условиях военного положения совсем трудно. Это один из многих ключевых вопросов.