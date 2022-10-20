Податки, борги, дефіцит кадрів: що заважає відновитись бізнесу на Харківщині

За офіційними даними, 70% підприємств Харківщини зараз знаходяться в простої. Підприємці говорять, що допомогти могла б державна підтримка.

Серед питань, які потрібно вирішити, називають – зниження податків, орендної плати за землю, пільгове кредитування, а також – реструктуризація боргів за електроенергію. На щойно деокупованих територіях до цього переліку додається ще й відсутність електрики, яка позбавляє велику кількість підприємств навіть примарного шансу на відновлення. Подробиці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

До відновлення стабільної роботи бізнесу на Харківщині ще дуже далеко. Принаймні, про це заявляють підприємці регіону, які залишилися тут працювати. Тим часом голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що 70% підприємств регіону знаходяться на простої. З малим та середнім бізнесом ситуація за останні місяці не покращилася, каже президент “Асоціації приватних роботодавців” Олександр Чумак. І на це впливають багато факторів.

Олександр Чумак, президент “Асоціації приватних роботодавців”

Ми провели опитування підприємців конкретно нашої асоціації щодо стану бізнесу. У нас приблизно 58-59% бізнесу залишилось тут, з них половина втратила 50% або більше об’єму довоєнного. Тому можна сказати, що бізнес знаходиться в дуже складному стані.

Борги за електроенергію, податки, відсутність попиту через економічну неспроможність населення – це одні з ключових проблем, які впливають на роботу підприємців, додає Чумак.

А ще – відтік кадрів, пояснює на власному прикладі підприємець Ігор Заблуда. Чоловік займається виробництвом та роздрібною торгівлею чоловічим одягом. Знайти кваліфікованих фахівців у місті, каже, буває досить складно.

Ігор Заблуда, підприємець

У мене було 6 працівників, одна залишиласьу Харкові, інші дві на Західній Україні, а інші виїхали за кордон. Швачки повиїжджали. І, наприклад, одна швачка виїхала до Голандії, їй запропонували за годину 15 євро, це 600 грн. В мене 600 гривень вона за день не заробляла.

Відсутність попиту та податки не дають змоги відновити своє виробництво в Харкові в повному обсязі, продовжує Заблуда.

Читайте також: Індустріальний парк на Волині прийматиме підприємства з Харкова

Без своїх працівників у лютому та березні залишився й харківський підприємець Павло Федосенко. Чоловік відкрив піцерію в період пандемії. Тоді, каже, працювали в мінус і тільки-но почали наближатися до роботи “в нуль”, як почалась повномасштабна війна.

Павло Федосенко, підприємець

Вимушені були зачинитись, тому що люди, які працювали тут, вони роз`їхалися, виїхали з Харкова. Знов ми відкрились у квітні, другого квітня. Це було дуже складне рішення, бо не було продуктів, не було команди, не було логістики.

Відчайдушними підприємцями Харкова зацікавилися українські та іноземні ЗМІ. Про піцерію почали знімати сюжети, один із них став “вірусним”.

Павло Федосенко, підприємець

Один із тих, хто репостнув цей сюжет, був Олександр Щерба – український дипломат. У нього близько 300 тисяч підписників у твітері. Ну, і почалось якесь божевілля. Він знайшов мій номер, зателефонував. Сказав, що тут шалена кількість людей, які хочуть вам допомогти і підтримати таким чином харків’ян, українців.

Після цього на рахунок піцерії почали перераховувати донати. Тоді, каже Федосенко, вдалося зібрати близько мільйона гривень. За ці гроші виробляли піци й годували військових, медиків, комунальників, рятувальників та дітей у бомбосховищах. Таких хвиль масових донатів було дві. Проте через деякий час пожертв стало менше, а комерційних замовлень не вистачало. Як наслідок – підприємець шукає інвесторів, аби хоч якось триматися “на плаву”.

Павло Федосенко, підприємець

Мені було б набагато простіше і точно набагато дешевше зараз зачинитися – і все, зафіксувати якийсь прибуток, що я отримав за ці місяці, й забути цю історію. Але це та справа, до якої я йшов дуже багато років, я дуже цього справді хотів. Тому, звісно, ми будемо до останнього боротися, поки це буде якось розумно.

Якщо невтішна ситуація спостерігається у Харкові, то на деокупованих територіях відновити свій бізнес ще важче. Тим не менш, підприємці туди потроху повертаються.

Олександр Чумак, президент “Асоціації приватних роботодавців”

Питання щодо наявності електроенергії дуже серйозне. А також окреме болюче питання – це розмінування територій.

Мотивувати бізнес відновлюватися допомогли б державні програми підтримки, каже Олександр Чумак, на які багато хто зараз чекає.

Олександр Чумак, президент “Асоціації приватних роботодавців”

Ми очікуємо два рівня програм. Це державні програми, які допоможуть, в першу чергу, отримати пільгове кредитування. Тому що питання грошей дуже велике. Це питання зменшення ризиків від обстрілів. Зниження податків. Наприклад сплата оренди за землю і дуже великі питання до заборгованостей по електроенергії.

Крім того, залишається безліч питань, на які немає відповідей. Нині “Асоціація приватних роботодавців” регіону розробила свої пропозиції щодо підтримки бізнесу на Харківщині. Йдеться не тільки про гроші: аби підтримувати свою справу, багатьом підприємцям необхідно тимчасово виїжджати за кордон, для підписання контрактів, що умовах воєнного стану дуже складно. Це – одне із багатьох ключових питань.