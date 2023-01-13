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Динамика бизнеса в Харькове: за год закрылись почти 11,5 тыс. ФЛП

Общество 09:26   13.01.2023
Оксана Горун
Динамика бизнеса в Харькове: за год закрылись почти 11,5 тыс. ФЛП

При этом в военное время почти 6,5 тысяч ФЛП в Харькове наоборот официально зарегистрировали бизнес.

Такие данные сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка мэрии по результатам анализа данных налоговой.

«По состоянию на 1 января 2023 количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило 119 743 человека, тогда как на начало прошлого года их количество составляло 123 421 человек. За время полномасштабной войны в течение марта — декабря 2022 прекратили деятельность 11 416 физических лиц-предпринимателей. Также 267 физических лиц-предпринимателей переместили бизнес из Харькова и изменили свой юридический адрес на другую область или территориальную громаду», — отметили в пресс-службе мэрии.

Несмотря на риск и сложные условия, в течение года в Харькове нашлось немало смельчаков, которые открыли бизнес.

«За указанный период 6470 физических лиц-предпринимателей изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали свой бизнес», — привели данные в горсовете.

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В профильном департаменте подчеркнули, что предприниматели Харькова проявили стойкость во время войны и стали надежным тылом прифронтового города.

Напомним, по данным на октябрь 2022 года, 70% предприятий на Харьковщине находились в простое. Предприниматели рассказывали корреспондентам МГ «Объектив» о проблемах в оплате за коммуналку, чрезмерных налогах и дефиците кадров. Подробнее — в репортаже.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 09:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При этом в военное время почти 6,5 тысяч ФЛП в Харькове наоборот официально зарегистрировали бизнес".