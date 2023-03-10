Продукты с АТБ можно заказать «Укрпочтой» и «Новой почтой» на Харьковщине

Подавляющее большинство населенных пунктов Украины, которые некоторое время находились под оккупацией, потерпели значительные разрушения и оказались на грани гуманитарной катастрофы. Речь идет не только об уничтоженных объектах энергетической инфраструктуры и коммуникации – иногда есть проблема даже с бесперебойной поставкой свежих продуктов питания.

Чтобы поддержать местное население освобожденных регионов страны, помочь людям восстановить быт и вернуться к мирной жизни, компания «АТБ», являющаяся многолетним лидером отечественной отрасли розничной торговли, еще в конце прошлого года приступила к масштабному проекту доставки самых необходимых продуктов и товаров повседневного спроса. Стартовым регионом стала освобожденная Харьковщина, испытавшая неслыханные разрушения во время боевых действий и в течение длительного периода сокрушительной оккупации. Компания «АТБ» в партнерстве с Укрпочтой организовала доставку провианта. Процесс заказа продуктов в интернет-магазине АТБ и получение в почтовом отделении занимал в среднем от двух до пяти рабочих дней. С нового года было принято решение масштабировать этот проект на другие регионы (деоккупированные территории Херсонской и Донецкой областей). Кроме того, привлекли еще и «Новую почту». Теперь клиенты могут выбрать любое отделение обоих почтовых операторов.

По состоянию на сегодня география доставки продуктов питания и бытовых товаров из магазинов торговой сети «АТБ» в почтовые отделения, функционирующие на освобожденных территориях, увеличилась — это более 150 населенных пунктов Харьковщины, Донецкой области и Херсонщины. Их список постоянно обновляется и расширяется.

Процесс заказа и получения продуктового пакета почти тождественен обычной покупке в интернет-магазине «АТБ». Это четыре простых шага:

1. Выбираем на сайте (в форме выбора) населенный пункт (например, Изюм, Чернобаевка, Славянск…).

2. Наполняем свою корзину, выбираем службу доставки и оформляем заказ.

3. В АТБ его оперативно собирают и передают курьерской службе.

4. Получаем посылку в отделении Укрпочты или «Новой почты» и оплачиваем доставку.

Вес каждого заказа может быть от 10 до 100 кг в зависимости от отделения, куда заказана доставка и выбранной службы доставки. Отследить отправку в режиме реального времени можно так же, как и обычные посылки, ведь после оформления в личном кабинете появится номер ТТН.

Напомним, что магазины крупнейшей по многим показателям торговой сети страны одними из первых возобновляют свою работу на оккупированных территориях. Именно благодаря «АТБ» жители освобожденных от врага населенных пунктов Киевской, Черниговской, Сумской, Херсонской получили доступ к широкому ассортименту гарантированно свежих продуктов по честным ценам. Вместе с тем, чтобы помочь населению наиболее пострадавших населенных пунктов немного оправиться от тяжелых военных испытаний и как можно быстрее вернуться в мирную жизнь, «АТБ» собрала и безвозмездно передала тысячи продуктовых наборов. В них вошли как пищевые продукты (макароны, консервы, чай, кофе, сахар, вода очищенная, растительное масло, крупы, сладости и т.п.), так и необходимая бытовая химия (стиральный порошок, мыло, шампунь).

Такую гуманитарную помощь получили жители Купянска Харьковской области и Снегиревки Херсонской области.

Как патриотический бизнес компания «АТБ» с первых дней неспровоцированного военного вторжения фактически стала форпостом продовольственной безопасности страны и системно поддерживает Вооруженные силы. Украинские защитники получают от нее не только качественный провиант (десятки тысяч пайков), но и современный спецтранспорт — на текущее время «АТБ» передала на нужды ВСУ более тысячи автомобилей.

Населенные пункты на деоккупированных территориях, куда осуществляется доставка (перечень обновляется и расширяется):

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• Изюм

• Балаклея

• Волчанск

• Купянск

• Ковшаровка

• Русские Тишки

• Вильча

• Белый Колодец

• Петропавловка

• Бугаевка

• Шевченково Первое

• Томаховка

• Хотимля

• Большой Бурлук

• Приколотное

• Екатериновка

• Андреевка

• Красная Волна

• Шиповатое

• Печенеги

• Мартовое

• Артемовка

• Каменная Яруга

• Чкаловское

• Шевченково

• Троицкое

• Большие Хутора

• Петровка

• Василенково

• Семеновка

• Петрополье

• Колесниковка

• Бемятежное

• Березовка

• Нечволодовка

• Грушевка

• Богуславка

• Подвысокое

• Пески-Радьковские

• Вербовка

• Пришиб

• Борщевка

• Савинцы

• Левковка

• Волохов Яр

• Ольховатка

• Доброполье

• Дубленка

• Любовка

• Чернещина

• Ковяги

• Колонтаев

• Новый Мерчик

• Огульцы

• Старый Салтов

• Барвенково

• Африкановка

• Григоровка

• Гавриловка

• Малиновка

• Кицовка

• Клугино-Башкировка

• Кочеток

• Коробочкино

• Донец

• Валки

• Коломак

• Котляры

• Краснокутск

• Кулиничи

• Пятихатки

• Докучаевское

• Новопокровка

• Эсхар

• Максимовка

• Мурафа

• Водяное

• Вводка

• Терновая

• Русская Лозовая

• Рогань (Большая Рогань)

• Зеленый Колодец

• Феськи

• Большая Рогозянка

• Ивашки

• Рясне

• Гуриновка

• Сковородиновка

• Александровка

• Цапивка

• Губаровка

• Павловка

• Гуты

• Мусийки

• Шелестово

• Рисуненково

• Шаровка (Валковский р-н)

• Снежков

• Нестеренки

• Привокзальное

• Шаровка

• Пархомовка (Краснокутский р-н)

• Козеевка

• Старый Мерчик

• Хворостовое

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ:

• Краматорск

• Покровск

• Доброполье

• Лиман

• Славянск

• Белозерское

• Курахово

• Святогорск

• Константиновка

• Дружковка

• Торецк

• Северное

• Нью-Йорк

• Часов Яр

• Орехово-Васильевка

• Приволье

• Бондарное

• Васюковка

• Никифоровка

• Миньковка

• Диброва

• Федоровка

• Вторая Голубовка

• Богдановка

• Григоровка

• Калиновка

• Украинск

• Цукурино

• Удачное

• Богатырь

• Водянское

• Белицкое

• Горняк

• Кураховка

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

• Чернобаевка

• Антоновка

• Белозерка

• Таврийск

• Дудчане

• Нововоронцовка

• Архангельское

• Высокополье

• Большая Александровка

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