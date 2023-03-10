Продукти з «АТБ» можна замовити “Укрпоштою” та «Новою поштою» на Харківщині

Переважна більшість населених пунктів України, які певний час перебували під окупацією, зазнали значних руйнувань і опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Йдеться не тільки про знищені об’єкти енергетичної інфраструктури та комунікації – подекуди є проблема навіть із безперебійним постачанням свіжих продуктів харчування.

Щоб підтримати місцеве населення звільнених регіонів країни, допомогти людям відновити побут і повернутися до мирного життя, компанія «АТБ», що є багаторічним лідером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, ще наприкінці минулого року розпочала масштабний проєкт з доставки найнеобхідніших продуктів і товарів повсякденного попиту. Стартовим регіоном стала звільнена Харківщина, котра зазнала нечуваних руйнувань під час бойових дій і протягом тривалого періоду нищівної окупації. Компанія «АТБ» у партнерстві з Укрпоштою тоді організувала доставку провіанту. Процес замовлення продуктів в інтернет-магазині «АТБ» й отримання у поштовому відділенні займав у середньому від двох до п’яти робочих днів. З нового року ухвалено рішення масштабувати цей проєкт на інші регіони (деокуповані території Херсонської та Донецької областей). Окрім того, залучили ще й «Нову пошту». Тепер клієнти мають змогу обрати будь-яке відділення обох поштових операторів.

Станом на сьогодні географія доставки продуктів харчування та побутових товарів із магазинів торговельної мережі «АТБ» в поштові відділення, що функціонують на звільнених територіях, збільшилася — це понад 150 населених пунктів Харківщини, Донеччини та Херсонщини. Їхній Перелік постійно оновлюється та розширюється.

Процес замовлення й отримання продуктового пакета майже тотожний звичайній покупці в інтернет-магазині «АТБ». Це чотири прості кроки:

Вибираємо на сайті (у формі вибору) населений пункт (наприклад, Ізюм, Чорнобаївка, Слов’янськ…). Наповнюємо свій кошик, вибираємо службу доставки й оформлюємо замовлення. В «АТБ» його оперативно збирають і передають кур’єрській службі. Отримуємо посилку у відділенні Укрпошти чи «Нової пошти» та сплачуємо доставку.Вага кожного замовлення може бути від 10 до 100 кг залежно від відділення, куди замовлено доставку, та вибраної служби доставки. Відстежити відправлення в режимі реального часу можна так само, як і звичайні посилки, адже після оформлення в особистому кабінеті з’явиться номер ТТН.

Нагадаємо, що магазини найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни одними з перших відновлюють свою роботу на деокупованих територіях.

Саме завдяки «АТБ» мешканці звільнених від ворога населених пунктів Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Херсонщини отримали доступ до широкого асортименту гарантовано свіжих продуктів за чесними цінами. Разом із цим, аби допомогти населенню найбільш постраждалих населених пунктів трохи оговтатися від тяжких воєнних випробувань та якнайшвидше повернутися до мирного життя, «АТБ» зібрала та безоплатно передала тисячі продуктових наборів. До них увійшли як харчові продукти (макарони, консерви, чай, кава, цукор, вода очищена, олія, крупи, солодощі тощо), так і необхідна побутова хімія (пральний порошок, мило, шампунь).

Таку гуманітарну допомогу отримали мешканці Куп’янська на Харківщині та Снігурівки Херсонської області.

Як патріотичний бізнес, компанія «АТБ» з перших днів неспровокованого воєнного вторгнення фактично стала форпостом продовольчої безпеки країни та системно підтримує Збройні сили. Українські захисники отримують від неї не тільки якісний провіант (десятки тисяч пайків), але й сучасний спецтранспорт — станом на поточний час «АТБ» передала на потреби ЗСУ понад тисячу автомобілів.

Населені пункти на деокупованих територіях, куди вже здійснюється доставка (перелік оновлюється та розширюється ):

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Ізюм

Балаклія

Вовчанськ

Куп’янськ

Ківшарівка

Руські Тишки

Вільча

Білий Колодязь

Петропавлівка

Бугаївка

Шевченкове Перше

Томахівка

Хотімля

Великий Бурлук

Приколотне

Катеринівка

Андріївка

Червона Хвиля

Шипувате

Печеніги

Мартове

Артемівка

Кам’яна Яруга

Чкаловське

Шевченкове

Троїцьке

Великі Хутори

Петрівка

Василенкове

Семенівка

Петропілля

Колесниківка

Безмятежне

Березівка

Нечволодівка

Грушівка

Богуславка

Підвисоке

Піски-Радьківські

Вербівка

Пришиб

Борщівка

Савинці

Левківка

Волохів Яр

Вільхуватка

Добропілля

Дублянка

Любівка

Чернещина

Ков’яги

Колонтаїв

Новий Мерчик

Огульці

Старий Салтів

Барвінкове

Африканівка

Григорівка

Гаврилівка

Малинівка

Кицівка

Клугино-Башкирівка

Кочеток

Коробочкине

Донець

Валки

Коломак

Котляри

Краснокутськ

Кулиничі

П’ятихатки

Докучаєвське

Новопокровка

Есхар

Максимівка

Мурафа

Водяне

Введенка

Тернова

Руська Лозова

Рогань (Велика Рогань)

Зелений Колодязь

Феськи

Велика Рогозянка

Івашки

Рясне

Гуринівка

Сковородинівка

Олександрівка

Цапівка

Губарівка

Павлівка

Гути

Мусійки

Шелестове

Різуненкове

Шарівка (Валківський р-н)

Сніжків

Нестеренки

Привокзальне

Шарівка

Пархомівка (Краснокутський р-н)

Козіївка

Старий Мерчик

Хворостове

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:

Краматорськ

Покровськ

Добропілля

Лиман

Слов’янськ

Білозерське

Курахове

Святогірськ

Константинівка

Дружківка

Торецьк

Північне

Нью-Йорк

Часів Яр

Оріхово-Василівка

Привілля

Бондарне

Васюківка

Никифорівка

Міньківка

Діброва

Федорівка

Друга Голубівка

Богданівка

Григорівка

Калинівка

Українськ

Цукурине

Удачне

Багатир

Водянське

Білицьке

Гірник

Курахівка

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ