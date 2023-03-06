У Харкові відновили роботу всі торговельні мережі і відкривають нові крамниці

Нові крамниці пропонують продовольчі, побутові та будівельні товари, повідомила мерія міста.

Повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» тощо), зазначили у Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку.

Загалом у місті працюють близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя балувана», «Агромол» тощо).

Відновили роботу близько 400 аптек (зокрема, мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» тощо).

Працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарних клініки у всіх районах міста.

На сьогодні функціонують 45 з 52 ринків та торговельних майданчиків, в тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський, Індустріальний та ін.