У Харкові відновили роботу всі торговельні мережі і відкривають нові крамниці
Нові крамниці пропонують продовольчі, побутові та будівельні товари, повідомила мерія міста.
Повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» тощо), зазначили у Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку.
Загалом у місті працюють близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя балувана», «Агромол» тощо).
Відновили роботу близько 400 аптек (зокрема, мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» тощо).
Працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарних клініки у всіх районах міста.
На сьогодні функціонують 45 з 52 ринків та торговельних майданчиків, в тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова: Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський, Індустріальний та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 13:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нові крамниці пропонують продовольчі, побутові та будівельні товари, повідомила мерія міста.".