Скільки крамниць, супермаркетів, аптек і ринків працюють у Харкові

У Харкові працюють близько 80% довоєнної кількості супермаркетів, 70% аптек, 50% закладів ресторанного бізнесу, 85% ринків та торгових майданчиків, повідомив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, передає мерія міста.

Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», магазинів продовольчих товарів «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло», електротоварів та побутової техніки «Comfy», «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло», «Gadgik», фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики, магазини товарів для дому «Smilemarket», «Аврора», косметики та побутової хімії «Eva», «Prostor», магазини товарів, що були у вжитку, наприклад, «Smart Store» та ін.

Для забезпечення харків’ян питною водою у всіх районах працюють близько 700 водоматів ТМ «Роганська» та 78 водоматів «Кулиничі».

Також функціонують близько 135 автозаправних станцій, серед яких мережі «Окко», «WOG», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» та ін.

Для потреб власників домашніх тварин працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки, серед них – «MasterZoo», ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкін кот» та ін.