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Сколько магазинов, супермаркетов, аптек и рынков работают в Харькове

Общество 15:23   20.02.2023
Оксана Якушко
Сколько магазинов, супермаркетов, аптек и рынков работают в Харькове

В Харькове работают около 80% довоенного количества супермаркетов, 70% аптек, 50% заведений ресторанного бизнеса, 85% рынков и торговых площадок, сообщил Департамент административных услуг и потребительского рынка, передает мэрия города.

Полностью или частично возобновили работу сети супермаркетов «Класс», «Рост», «Восторг», «Сильпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», магазинов продовольственных товаров «Посад», «Агромол», «Салтовский мясокомбинат» », «Кулиничи», «Рыбное ремесло», электротоваров и бытовой техники «Comfy», «Эльдорадо», «Фокстрот», «Алло», «Gadgik», фирменные магазины Харьковской бисквитной фабрики, магазины товаров для дома «Smilemarket», « Аврора», косметики и бытовой химии «Eva», «Prostor», магазины бывших в употреблении товаров, например, «Smart Store» и другие.

Для обеспечения харьковчан питьевой водой во всех районах работает около 700 водоматов ТМ «Роганская» и 78 водоматов «Кулиничи».

Также функционируют около 135 автозаправочных станций, среди которых сети «Окко», «WOG», «БРСМ-Нефть», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» и другие.

Для нужд владельцев домашних животных работают 76 зоомагазинов и 32 ветеринарные клиники, среди них — MasterZoo, ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкин кот» и другие.

Читайте также: В Харькове работают 80% от довоенного количества супермаркетов

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работают около 80% довоенного количества супермаркетов, 70% аптек, 50% заведений ресторанного бизнеса, 85% рынков и торговых площадок, сообщил Департамент административных услуг и потребительского рынка, передает мэрия города.".