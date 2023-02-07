В Харькове работают 80% от довоенного количества супермаркетов

В Харькове полностью или частично возобновили работу все торговые сети города, сообщил Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

В настоящее время возобновили работу 13 из 14 супермаркетов «Класс», 10 из 13 супермаркетов «Сільпо», 56 из 66 супермаркетов «АТБ-маркет», 2 из 3 супермаркетов «Восторг», 2 из 4 супермаркетов «Велмарт».

Работают все супермаркеты сетей «Рост» (9 объектов), «Чудо-маркет» (20 объектов), «Десяточка» (12 объектов). В общей сложности работу возобновили около 80% от довоенного количества супермаркетов.

Работают и продолжают открываться в разных районах города небольшие продуктовые магазины сетей «Посад», «Агромол», «Салтовский мясокомбинат», «Кулиничи», «Свижина».

Продолжается постепенное восстановление и частичное восстановление разрушенных территорий торговых площадок. В городе уже работают 45 из 53 рынков, среди которых — Конный, Центральный, Тракторозаводской, Новосалтовский, Индустриальный и небольшие торговые площадки во всех районах.

Также открыто около 390 аптек (в частности, 192 аптеки сети «9-1-1», 63 аптеки сети «АНЦ», 12 аптек «МедСервис», 12 аптек «Славутич», 9 аптек «Подорожник», 12 аптек «Аптека доброго дня », 16 аптек КП «Муниципальная аптека», 10 аптек «Магнолия», 6 аптек «Леда» и т.д.).

В Харькове отсутствует дефицит на необходимые продукты питания, товары первой необходимости, питьевую воду, гигиенические средства.

При длительном отключении электроэнергии работают 945 продовольственных магазинов, 91 магазин непродовольственных товаров, 196 аптек, 72 АЗС, 11 ветеринарных клиник и 26 зоомагазинов.