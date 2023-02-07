У Харкові відновили роботу 80 % від довоєнної кількості супермаркетів

У Харкові повністю або частково відновили роботу всі торгові мережі міста, повідомив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

Наразі відновили роботу 13 із 14 супермаркетів «Клас», 10 із 13 супермаркетів «Сільпо», 56 із 66 супермаркетів «АТБ-маркет», 2 з 3 супермаркетів «Восторг», 2 з 4 супермаркетів «Велмарт».

Працюють всі супермаркети мереж «Рост» (9 об’єктів), «Чудо-маркет» (20 об’єктів), «Десяточка» (12 об’єктів). Загалом роботу відновили близько 80 % від довоєнної кількості супермаркетів.

Працюють та продовжують відкриватися у різних районах міста невеликі продуктові магазини мереж «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Свіжина» тощо.

Продовжується поступове відновлення та часткова відбудова зруйнованих територій торговельних майданчиків. У місті вже працюють 45 із 53 ринків, серед яких – «Кінний», «Центральний», «Тракторозаводський», «Новосалтівський», «Індустріальний» та невеликі торговельні майданчики у всіх районах.

Також відкрито близько 390 аптек (зокрема, 192 аптеки мережі «9-1-1», 63 аптеки мережі «АНЦ», 12 аптек «МедСервіс», 12 аптек «Славутич», 9 аптек «Подорожник», 12 аптек «Аптека доброго дня», 16 аптек КП «Муніципальна аптека», 10 аптек «Магнолія», 6 аптек «Леда» тощо).

Наразі в Харкові відсутній дефіцит на необхідні продукти харчування, товари першої необхідності, питну воду, гігієнічні засоби.

У разі тривалого відключення електроенергії працюють 945 продовольчих магазинів, 91 магазин непродовольчих товарів, 196 аптек, 72 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів.