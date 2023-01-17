У звільнених від росіян громадах Харківщини відкриються супермаркети (відео)
У деокупованих громадах Харківської області, де дозволяє безпекова ситуація, планують відновити роботу супермаркетів.
Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив під час апаратної наради.
“Зараз працюємо з мережевими супермаркетами, щоб вони все ж таки відкривалися. Там, де в нас відкрилися, відразу ціни на продукти харчування знижуються. Електроенергія є. Безпекова ситуація дозволяє. Лише треба вкласти кошти в ремонт своїх приміщень. Тому будемо над цим продовжувати працювати”, – Сказав Синєгубов.
За даними ХОВА, з початку повномасштабної війни мешканцям області передали загалом понад 37 тисяч тонн гуманітарної допомоги та 1 млн 315 тисяч продуктових наборів. На деокуповані території відправили майже 3,7 тисячі тонн продуктів і близько 300 тисяч продуктових наборів.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 22:35;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованих громадах Харківської області, де дозволяє безпекова ситуація, планують відновити роботу супермаркетів.".