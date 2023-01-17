В освобожденных от россиян громадах Харьковщины откроются супермаркеты (видео)
В деоккупированных громадах Харьковской области, где позволяет ситуация с безопасностью, планируют возобновить работу супермаркетов.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил во время аппаратного совещания.
«Сейчас работаем с сетевыми супермаркетами, чтобы они все же открывались. Там, где у нас открылись, сразу цены на продукты питания снижаются. Электроэнергия есть. Ситуация с безопасностью позволяет. Только надо вложить средства в ремонт своих помещений. Поэтому будем над этим продолжать работать», — сказал Синегубов.
По данным ХОВА, с начала полномасштабной войны жителям области передали в целом более 37 тысяч тонн гуманитарной помощи и 1 млн 315 тысяч продуктовых наборов. На деоккупированные территории отправили почти 3,7 тысячи тонн продуктов и около 300 тысяч продуктовых наборов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В освобожденных от россиян громадах Харьковщины откроются супермаркеты (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 22:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированных громадах Харьковской области, где позволяет ситуация с безопасностью, планируют возобновить работу супермаркетов.".