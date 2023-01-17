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В освобожденных от россиян громадах Харьковщины откроются супермаркеты (видео)

Общество 22:35   17.01.2023
Елена Нагорная
В освобожденных от россиян громадах Харьковщины откроются супермаркеты (видео)

В деоккупированных громадах Харьковской области, где позволяет ситуация с безопасностью, планируют возобновить работу супермаркетов.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил во время аппаратного совещания.

«Сейчас работаем с сетевыми супермаркетами, чтобы они все же открывались. Там, где у нас открылись, сразу цены на продукты питания снижаются. Электроэнергия есть. Ситуация с безопасностью позволяет. Только надо вложить средства в ремонт своих помещений. Поэтому будем над этим продолжать работать», — сказал Синегубов.

По данным ХОВА, с начала полномасштабной войны жителям области передали в целом более 37 тысяч тонн гуманитарной помощи и 1 млн 315 тысяч продуктовых наборов. На деоккупированные территории отправили почти 3,7 тысячи тонн продуктов и около 300 тысяч продуктовых наборов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 22:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированных громадах Харьковской области, где позволяет ситуация с безопасностью, планируют возобновить работу супермаркетов.".