В освобожденных от россиян громадах Харьковщины откроются супермаркеты (видео)

В деоккупированных громадах Харьковской области, где позволяет ситуация с безопасностью, планируют возобновить работу супермаркетов.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил во время аппаратного совещания.

«Сейчас работаем с сетевыми супермаркетами, чтобы они все же открывались. Там, где у нас открылись, сразу цены на продукты питания снижаются. Электроэнергия есть. Ситуация с безопасностью позволяет. Только надо вложить средства в ремонт своих помещений. Поэтому будем над этим продолжать работать», — сказал Синегубов.

По данным ХОВА, с начала полномасштабной войны жителям области передали в целом более 37 тысяч тонн гуманитарной помощи и 1 млн 315 тысяч продуктовых наборов. На деоккупированные территории отправили почти 3,7 тысячи тонн продуктов и около 300 тысяч продуктовых наборов.