В Харькове возобновили работу все торговые сети и открываются новые магазины

Новые магазины предлагают продовольственные, бытовые и строительные товары, сообщила мэрия города.

Полностью или частично возобновили работу все сети супермаркетов («Класс», «Рост», «Восторг», «Сильпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» и т.п.), отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Всего в городе работают около 80% от довоенного количества супермаркетов и большое количество продовольственных магазинов («Посад», «Кулиничи», «Свежесть», «Галя балованная», «Агромол» и т.д.).

Возобновили работу около 400 аптек (в частности, сети: «9-1-1», «Копейка», «АНЦ», «МедСервис», «Славутич», «Путешественник», «Аптека доброго дня», КП «Муниципальная аптека» и т.д. ).

Работают 76 зоомагазинов и 32 ветеринарных клиника во всех районах города.

На сегодняшний день функционируют 45 из 52 рынков и торговых площадок, в том числе крупнейшие продовольственные рынки Харькова: Конный, Центральный, Тракторозаводской, Новосалтовский, Индустриальный и другие.