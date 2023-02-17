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В Волчанске на Харьковщине враг обстрелял медицинское учреждение

Общество 19:27   17.02.2023
Оксана Якушко
В Волчанске на Харьковщине враг обстрелял медицинское учреждение

Оккупанты продолжают систематически бить по населенным пунктам Харьковщины, сегодня под огонь потратили пгт Двуречная, село Первомайское и Волчанск, сообщила ХОВА.

«Уже около 13:00 враг ударил по селу Первомайское Изюмского района. Поврежден частный дом, местный житель получил ранения», — рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов в эфире канала «Свидетель».

Кроме того, под обстрелом оказался Волчанск. Пострадавших в результате удара нет.

«В Волчанской громаде враг обстрелял медицинское учреждение, здание которого получило повреждения. Кроме того, пострадал легковой автомобиль, который был припаркован рядом», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Напомним, в течение 16 февраля под вражескими обстрелами оказались не менее 12 населенных пунктов региона. Среди них Харьков, Купянск, Волчанск, Двухлетняя, Большой Бурлук. Ранений получили 7 человек, один житель — погиб.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 19:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают систематически бить по населенным пунктам Харьковщины, сегодня под огонь потратили пгт Двуречная, село Первомайское и Волчанск, сообщила ХОВА.".