В Волчанске на Харьковщине враг обстрелял медицинское учреждение

Оккупанты продолжают систематически бить по населенным пунктам Харьковщины, сегодня под огонь потратили пгт Двуречная, село Первомайское и Волчанск, сообщила ХОВА.

«Уже около 13:00 враг ударил по селу Первомайское Изюмского района. Поврежден частный дом, местный житель получил ранения», — рассказал заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов в эфире канала «Свидетель».

Кроме того, под обстрелом оказался Волчанск. Пострадавших в результате удара нет.

«В Волчанской громаде враг обстрелял медицинское учреждение, здание которого получило повреждения. Кроме того, пострадал легковой автомобиль, который был припаркован рядом», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Напомним, в течение 16 февраля под вражескими обстрелами оказались не менее 12 населенных пунктов региона. Среди них Харьков, Купянск, Волчанск, Двухлетняя, Большой Бурлук. Ранений получили 7 человек, один житель — погиб.