У Вовчанську на Харківщині ворог обстріляв медичний заклад

Окупанти продовжують систематично бити по населених пунктах Харківщини, сьогодні під вогонь потрапили смт Дворічна, село Першотравневе та Вовчанськ, повідомила ХОВА.

«Вже близько 13:00 ворог вдарив по селу Першотравневе, Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок, місцевий мешканець зазнав поранень», – розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов в ефірі каналу «Свідок».

Крім того, під обстрілом опинився Вовчанськ. Постраждалих в результаті удару немає.

«У Вовчанській громаді ворог обстріляв медичиний заклад, будівля якого зазнала пошкоджень. Крім того постраждала легкова автівка, яка була припаркована поряд», – повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Нагадаємо, протягом 16 лютого під ворожими обстрілами опинилися щонайменш 12 населених пунктів регіону. Серед них Харків, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук. Поранень дістали 7 осіб, один житель – загинув.