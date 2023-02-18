В Харькове 36-летний мужчина попал под трамвай. Доставали спасатели (видео)

ЧП случилось вечером 18 февраля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове.

О происшествии в ГСЧС сообщили в 17:43.

«36-летний мужчина попал под трамвай. Его тело было зажато между защитным щитом и землей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели с помощью специнструмента срезали крепеж защитного щита и помогли медикам вытащить пострадавшего из-под многотонного вагона.

«Далее каретой экстренной медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вся спасательная операция заняла около 7-10 минут», — проинформировали в ГСЧС.