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В Харькове 36-летний мужчина попал под трамвай. Доставали спасатели (видео)

Происшествия 19:58   18.02.2023
Оксана Горун
В Харькове 36-летний мужчина попал под трамвай. Доставали спасатели (видео)

ЧП случилось вечером 18 февраля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове.

О происшествии в ГСЧС сообщили в 17:43.

«36-летний мужчина попал под трамвай. Его тело было зажато между защитным щитом и землей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели с помощью специнструмента срезали крепеж защитного щита и помогли медикам вытащить пострадавшего из-под многотонного вагона.

В Харькове мужчина попал под трамвай 3

«Далее каретой экстренной медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вся спасательная операция заняла около 7-10 минут», — проинформировали в ГСЧС.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 19:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось вечером 18 февраля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове".