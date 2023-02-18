В Харькове 36-летний мужчина попал под трамвай. Доставали спасатели (видео)
ЧП случилось вечером 18 февраля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове.
О происшествии в ГСЧС сообщили в 17:43.
«36-летний мужчина попал под трамвай. Его тело было зажато между защитным щитом и землей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели с помощью специнструмента срезали крепеж защитного щита и помогли медикам вытащить пострадавшего из-под многотонного вагона.
«Далее каретой экстренной медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вся спасательная операция заняла около 7-10 минут», — проинформировали в ГСЧС.
Читайте также: Спасатели на Харьковщине прерывали тушение пожара из-за повторных обстрелов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове 36-летний мужчина попал под трамвай. Доставали спасатели (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 19:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось вечером 18 февраля на проспекте Героев Сталинграда в Харькове".