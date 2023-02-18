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У Харкові чоловік потрапив під трамвай. Діставали рятувальники (відео)

Події 19:58   18.02.2023
Оксана Горун
У Харкові чоловік потрапив під трамвай. Діставали рятувальники (відео)

НП сталася увечері 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові.

Про подію у ДСНС повідомили о 17:43.

“36-річний чоловік потрапив під трамвай. Його тіло було затиснуто між захисним щитом та землею”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники за допомогою спецінструменту зрізали кріплення захисного щита та допомогли медикам витягнути постраждалого з-під багатотонного вагона.

У Харкові чоловік потрапив під трамвай 3

“Далі каретою екстреної медичної допомоги потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Уся рятувальна операція зайняла близько 7-10 хвилин”, – поінформували в ДСНС.

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    • У Харкові чоловік потрапив під трамвай 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 19:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася увечері 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові".