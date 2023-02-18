У Харкові чоловік потрапив під трамвай. Діставали рятувальники (відео)

НП сталася увечері 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові.

Про подію у ДСНС повідомили о 17:43.

“36-річний чоловік потрапив під трамвай. Його тіло було затиснуто між захисним щитом та землею”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники за допомогою спецінструменту зрізали кріплення захисного щита та допомогли медикам витягнути постраждалого з-під багатотонного вагона.

“Далі каретою екстреної медичної допомоги потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Уся рятувальна операція зайняла близько 7-10 хвилин”, – поінформували в ДСНС.