У Харкові чоловік потрапив під трамвай. Діставали рятувальники (відео)
НП сталася увечері 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові.
Про подію у ДСНС повідомили о 17:43.
“36-річний чоловік потрапив під трамвай. Його тіло було затиснуто між захисним щитом та землею”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники за допомогою спецінструменту зрізали кріплення захисного щита та допомогли медикам витягнути постраждалого з-під багатотонного вагона.
“Далі каретою екстреної медичної допомоги потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Уся рятувальна операція зайняла близько 7-10 хвилин”, – поінформували в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 19:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася увечері 18 лютого на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові".