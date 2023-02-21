Медики «скорой» вернули к жизни харьковчанку
Фото: Центр экстренной медпомощи
20 февраля бригада «скорой помощи» в Харькове спасла жизнь 61-летней горожанки, у которой произошла внезапная остановка кровообращения.
Как сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, реанимационные мероприятия провела бригада №805 в составе фельдшера Вадима Крамаренко, медбрата Ивана Калимана и водителя Сергея Козакова.
Спасенную женщину госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 февраля бригада «скорой помощи» в Харькове спасла жизнь 61-летней горожанки, у которой произошла внезапная остановка кровообращения.".