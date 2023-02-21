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Медики «скорой» вернули к жизни харьковчанку

Общество 20:40   21.02.2023
Елена Нагорная
Медики «скорой» вернули к жизни харьковчанку Фото: Центр экстренной медпомощи

20 февраля бригада «скорой помощи» в Харькове спасла жизнь 61-летней горожанки, у которой произошла внезапная остановка кровообращения.

Как сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, реанимационные мероприятия провела бригада №805 в составе фельдшера Вадима Крамаренко, медбрата Ивана Калимана и водителя Сергея Козакова.

Спасенную женщину госпитализировали.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 20:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 февраля бригада «скорой помощи» в Харькове спасла жизнь 61-летней горожанки, у которой произошла внезапная остановка кровообращения.".