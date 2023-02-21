Медики «скорой» вернули к жизни харьковчанку

20 февраля бригада «скорой помощи» в Харькове спасла жизнь 61-летней горожанки, у которой произошла внезапная остановка кровообращения.

Как сообщают в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, реанимационные мероприятия провела бригада №805 в составе фельдшера Вадима Крамаренко, медбрата Ивана Калимана и водителя Сергея Козакова.

Спасенную женщину госпитализировали.